Стремоусов: в Херсоне нет никаких ограничений для жителей города

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Херсоне нет никаких ограничений для местных жителей, сообщил в своем видеообращении в Telegram замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, в регионе круглосуточно ведется борьба с возможными провокациями. Тем не менее он призвал жителей Херсона перебраться на левый берег Днепра для большей безопасности.

В городе Херсоне нет никаких ограничений, которые на самом деле ограничивают жизнь города. В городе работают правоохранительные органы, в городе жизнь продолжается. Мы продолжаем настоятельно рекомендовать жителям Херсона покинуть правобережную часть города Херсона Херсонской области и перебраться на левый берег, — сказал Стремоусов.

Незадолго до этого он записал другое видеообращение, в котором рассказал, что в Херсоне начал действовать круглосуточный комендантский час. Он призвал местных жителей дать военным выполнить свою работу и переселиться на левобережную часть региона. Позднее Стремоусов отредактировал пост со своим видеообращением. Текст в нем почти такой же, однако слов о комендантском часе нет.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил о необходимости эвакуировать жителей Херсонской области из зоны наиболее опасных боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что мирное население не должно страдать от обстрелов.