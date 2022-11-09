Стремоусов сообщил об отражении атаки ВСУ на Снигиревку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г»

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска предотвратили попытки прорыва ВСУ в регионе, в том числе отбили атаку на город Снигиревка. По его словам, противник понес большие потери.

Стремоусов уточнил, что ВСУ попытались прорвать линию обороны на Снегиревском направлении, однако попытки оказались безуспешными.

Он также отметил, что ВСУ стягивают в область новые силы «в надежде выполнить указания коллективного Запада». При этом добавил, что поддержка украинской армии со стороны США скоро закончится из-за провала демократов на выборах.

Об атаке украинской армии в районе Снигиревки Стремоусов сообщил накануне. По его словам, там шел достаточно серьезный бой, но ВС России успешно удерживали линию обороны. Мэр Юрий Барбашов также рассказал о бое в городской черте и присутствии танков в центре города.