Стремоусов сообщил о провале наступления ВСУ в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Торнадо»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВС РФ отразили наступление ВСУ на Бериславском направлении в регионе. По его словам, украинские войска на бронетехнике начали наступать в 5 утра, при этом их прикрывала артиллерия и РСЗО.

Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области, — рассказал Стремоусов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он пояснил, что под огневым прикрытием в наступление пошли около 30 танков и БМП. По его словам, мобильные группы украинской армии на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны — Меловое в надежде, что следующая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта.

Стремоусов указал, что по бронегруппам ВСУ и наемникам начала работать артиллерия и минометы. Вскоре на подмогу союзным войскам пришла армейская авиация, которая уничтожила управляемыми ракетами несколько единиц техники.

Мобильные группы нацистов на пикапах смогли немного углубиться, но были отбиты нашими ПТУРщиками и гранатометчиками, — заключил он.

О том, что ВСУ попытались начать наступление в Херсонской области, Стремоусов рассказал ранее днем. Он сообщил, что украинские войска выбрали в качестве направления дорогу Дудчаны — Берислав. При этом ситуация находится под контролем, заверил он.