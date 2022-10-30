Стремоусов сообщил о подготовке ВСУ к масштабному наступлению

Фото: МО Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять широкомасштабное наступление на регион. Киев стягивает силы, в том числе наемников, передает РИА Новости.

Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы, — цитирует агентство Стремоусова.

Он добавил, что в настоящее время ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий обороны.

Накануне сообщалось, что украинская армия предприняла попытку наступления под Херсоном, в районе села Брускинское. Атака была отражена российскими военными, при этом ВСУ потеряли около двух десятков человек и четыре бронированные машины.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов ранее сообщил, что киевские власти стягивают группировку от 40 до 60 тысяч военных в районе Херсона. ВС РФ готовятся дать серьезный отпор.