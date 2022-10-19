Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ на Херсон в ближайшее время

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Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в самое ближайшее время. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, не исключены обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области.

По имеющимся у нас данным укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области, — сказал Стремоусов.

Накануне Стремоусов сообщил об уменьшении интенсивности обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Он отметил, что наступательных действий украинских войск не наблюдается. Политик предположил, что на ВСУ могли повлиять ракетные удары по военным объектам и железнодорожным веткам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытки армии Украины прорвать оборону в Херсонской области. Были поражены две артиллерийские батареи ВСУ и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.