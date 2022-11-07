Стремоусов: с правого берега Херсонской области ушел последний теплоход

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с правобережной части региона ушел последний теплоход. В своем Telegram-канале он обратился к местным жителям, сказав о том, что эвакуация все еще идет. При этом Стремоусов уточнил, что региональные власти закрыли дорогу с левого берега Херсонской области на правый.

С правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые могли уйти на левый берег. Сейчас эвакуация продолжается. С правого на левый берег вы можете добраться разными видами транспорта. С левого на правый берег мы закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться, — заявил Стремоусов.

Замглавы администрации Херсонской области добавил, что теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки. Он уточнил, что по прибытию на левобережную часть региона, жителей забирают автобусы и перебрасывают в Крым, где их встречают волонтеры.

По прибытию на левый берег, жителей правобережной части Херсонской области, забирают автобусы и перевозят в Крым где народ встретят волонтеры и далее эвакуированные отправятся в другие субъекты РФ, — подчеркнул Стремоусов.

Кроме того, замглавы администрации Херсонской области также обратился к тем жителям, которые решили остаться, сказав о том, что на территории региона работает инфраструктура, а также подготавливается отопительная система.

Также каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату, в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат, — заключил Стремоусов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил о необходимости эвакуировать жителей Херсонской области из зоны наиболее опасных боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что мирное население не должно страдать от обстрелов.