Стремоусов заявил, что войска РФ держат линию обороны в Херсонской области

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска ВС РФ держат линию обороны в регионе, несмотря на постоянные атаки ВСУ. В своем Telegram-канале он отметил, что на линии боевого соприкосновения особых изменений не произошло.

Несмотря на постоянные попытки солдат ВСУ прорвать линию обороны, наши войска эту оборону пока держат, — заявил Стремоусов.

Он также назвал незначительным урон, нанесенный Каховской ГЭС в результате удара ВСУ ракетами HIMARS. Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что продолжается эвакуация мирного населения с правобережной части области на левый берег Днепра и территорию субъектов РФ.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет. Пять из них сбили системы противовоздушной обороны, одна попала в шлюз ГЭС. Позже представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев уточнил, что Каховская ГЭС не получила серьезных повреждений.