Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал ситуацию на линии фронта некритичной

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта в настоящее время не наблюдается.

Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти, — сказал Стремоусов.

В конце октября Стремоусов сообщил о попытке прорыва ВСУ на Бериславском направлении. Атака была отбита, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. До этого замглавы Херсонской области предупреждал о возможном широкомасштабном наступлении ВСУ. По его словам, Киев стягивает в регион силы, в том числе наемников. При этом Стремоусов подчеркнул, что ситуация на линии фронта находится под контролем российских войск, выстроено несколько линий обороны.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 1 ноября объявил о начале эвакуации жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Он отметил, что граждан будут переселять вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.