Стремоусов рассказал о потерях Киева на Херсонском направлении Стремоусов: Киев за 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Военнослужащие Украины

Киев за последние 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных, в том числе наемников, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Украина лишилась более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов.

Всего за 1,5 месяца безуспешных попыток контрнаступления на Херсон, только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли не менее 320 танков, 256 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно — более 1 590 единиц техники. <...> Более 9800 отборных кадровых военных и наемников, убитых только на поле боя и в пунктах дислокации, — сказал Стремоусов.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ежедневно потери ВСУ по всей линии фронта составляют порядка 500 человек. По его словам, тела погибших украинских военных остаются на передовой, их никто не забирает. Алаудинов предположил, что украинская армия умышленно не забирает тела своих погибших, чтобы не отчитываться о потерях и скрыть их истинные масштабы от населения.

В сентябре The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери на южном направлении. По словам источника газеты, во время штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек. Другой военный рассказал, что при попытке взять село, занятое российской армией, ВСУ потеряли сотни человек.