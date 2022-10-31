Стремоусов рассказал о попытке прорыва ВСУ на Бериславском направлении

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Военнослужащий ВСУ

Украинские военные на Бериславском направлении попытались совершить прорыв, однако атака была отбита, заявил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, было уничтожено два танка ВСУ. Информация относительно количества уничтоженного личного состава уточняется.

Два танка было уничтожено. Количество убитых нацистов и наемников уточняем. Процесс денацификации и демилитаризации продолжается, — написал Стремоусов.

Накануне замглавы администрации Херсонской области заявил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять широкомасштабное наступление на регион. Киев стягивает силы, в том числе наемников.

Он добавил, что в настоящее время ситуация на линии фронта находится под контролем, выстроено несколько линий обороны.

29 октября ВСУ попытались наступать под Херсоном, в районе села Брускинское. Атака была отражена российскими военными.