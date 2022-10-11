Стремоусов: попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области отбиты

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что попытки украинских войск минувшей ночью прорвать оборону в регионе были успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

В Херсоне все спокойно. Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона как всегда отбиты. Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО, — сказал он.

Стремоусов также обратился к жителям Украины. Он назвал их заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.

Ранее Стремоусов прокомментировал удары ВС России по объектам инфраструктуры в украинских городах. По его словам, российская сторона начинает разговаривать с укронацистами «по-взрослому». Он также отметил, что поддерживающие неонацистский режим будут «жить жизнью Донбасса и Херсонщины».