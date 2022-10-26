Стремоусов опроверг заявления Киева о накоплении войск для атаки Херсона Стремоусов назвал вбросом заявления Киева о 60 тысячах военных ВСУ для атаки на Херсон

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Утверждения Киева о накоплении 60 тысяч военнослужащих для наступления на Херсон являются намеренным лживым вбросом, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, российские военные готовы дать уверенный отпор, а в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне вступает все больше людей.

Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс, — написал он.

Ранее Стремоусов сообщил, что оборона в регионе держится стабильно и постоянно укрепляется. По его словам, отсутствие динамики на подступах к Херсону объясняется тем, что солдаты ВСУ «не хотят умирать», а время быстрых побед для них закончилось. Замглавы администрации области добавил, что большая часть местных жителей уже находится в безопасности.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. По словам Рогова, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.