Стремоусов объявил об окончании массовой эвакуации части Херсонской области

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Эвакуация жителей правобережной части Херсонской области

Массовая эвакуация правобережной части Херсонской области завершена, сообщил 8 ноября вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов. По его словам, сейчас люди уже могут покинуть территорию самостоятельно. Как сказал Стремоусов, принудительного характера эвакуация не имеет.

Ситуация на линии фронта без изменений, наступило небольшое затишье. Люди, которые выехали с правобережной части на левобережную, находятся в безопасности. Закончилась массовая эвакуация, сейчас люди могут выехать самостоятельно, обратившись по горячей линии, — подчеркнул вице-губернатор.

Стремоусов добавил, что ситуация в регионе стабильная, электричество есть, несмотря на диверсии со стороны служащих ВСУ.

Накануне он сказал, что последний теплоход ушел из города Херсона к левобережной части Херсонской области в рамках организованной эвакуации.

Стремоусов подчеркнул, что власти будут всегда рады помочь решившим уехать позже. По его словам, теперь каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.