Стремоусов: никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может

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Член военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что областные власти не объявляли и не будут проводить эвакуацию жителей из региона. В своем Telegram-канале он также призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Стремоусов заверил, что ВС РФ не собираются выводить свои войска с территории области.

Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается. Херсонская область — это субъект РФ, — написал Стремоусов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских военных. Глава региона предложил вывезти граждан в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.

До этого Сальдо сообщил, что все попытки контратак украинских военных в регионе подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы. В результате силы ВСУ «просто теряют людей».