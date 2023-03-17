Стрелявший в полицейских житель Кировской области арестован

Фото: kirov.sledcom.ru/

Суд арестовал мужчину, который стрелявший из окна в городе Вятские Поляны в Кировской области, сообщается на сайте регионального СК. Арестованного обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганстве.

17 марта по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным СК, 47-летний пьяный мужчина, «беспричинно, грубо нарушая общественный порядок», стрелял из ружья в сторону полицейских. Один из силовиков получил ранение.

По словам губернатора региона Александра Соколова, мужчина владеет двумя гладкоствольными ружьями. Позднее сообщалось, что стрелявший долгое время находился в запое, а вместе с ним в квартире находилась теща, которая на момент стрельбы успела выбраться из квартиры и убежать к соседям. Мужчина начал пить из-за стресса после того, как у него обнаружили опухоль в головном мозге.

Ранее житель Нижневартовска устроил стрельбу по людям с балкона и пригрозил убить своего сына. Суммарно он произвел более восьми выстрелов, в результате обстрела никто не пострадал. Источник в окружении задержанного рассказал NEWS.ru, что мужчина устроил стрельбу из-за «психологического шока» — он не курил и не пил, но «сломался», узнав, что тяжело болен.