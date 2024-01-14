Стрелявший по одноклассникам школьник перевелся из ставропольской гимназии Школьник перевелся из ставропольской гимназии после конфликта со стрельбой

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Шестиклассник, который избивал одноклассников и стрелял по ним из пневматического оружия, перевелся из учебного заведения, сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день все вопросы урегулированы.

Обучающийся 6 «Д» класса МБОУ гимназии № 30 с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведен на дистанционное обучение. 12 января 2024 года ученик выбыл из МБОУ гимназии № 30 Ставрополя в образовательную организацию в другой город, — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, в ноябре 2023 года в Сети появилась информации о том, что администрация одной из ставропольских школ не принимает мер по разрешению конфликта между учениками. Отмечалось, что один из обучающихся регулярно избивал одноклассников, а также проносил в гимназию пневматическое оружие, из которого стрелял в детей. Тогда, как уточняет агентство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

7 декабря 2023 года восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Девочка принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. Отмечалось, что нападавшая длительное время подвергалась травле.