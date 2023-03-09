Названы мотивы стрелявшего с балкона жителя Нижневартовска Ural Mash: житель Нижневартовска устроил стрельбу после запоя из-за смертельной болезни

Фото: СК РФ

Житель Нижневартовска устроил стрельбу после недельного запоя, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, у мужчины диагностировали фиброз легких, при котором он может умереть в течение трех лет. Именно состояние отчаяния и огромное количество алкоголя в организме подвигли мужчину пойти на преступление, утверждают авторы Ural Mash.

По информации канала, после того, как у мужчины диагностировали смертельное заболевание, он уволился с работы и ушел в запой, параллельно принимая транквилизаторы. Будучи в невменяемом состоянии, он взялся за ружья, которые готовил для охоты. Уточняется, что мужчина приобрел заболевание после перенесенного ковида .

Инцидент со стрельбой в Нижневартовске произошел утром 9 марта. 44-летний местный житель открыл огонь из ружья со своего балкона, он сделал по меньшей мере восемь выстрелов. Мужчина стрелял в воздух, поэтому людей он не задел. Жена мужчины заявила на него в полицию, рассказав, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает совершить суицид.

Сам стрелок требовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина пояснил, что хочет передать им компромат на администрацию города. Он также призвал повесить на городской площади нескольких местных чиновников за то, что те якобы убили его девушку.

После задержания мужчины СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.