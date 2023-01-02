Стрелков: ситуация с атакой на военный пункт в Макеевке может повториться Стрелков: ситуация с атакой ВСУ на пункт размещения военнослужащих РФ в Макеевке может повториться

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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) высказал мнение в Telegram, что ситуация с атакой ВСУ на пункт размещения российских военных, подобная той, что произошла в новогоднюю ночь в Макеевке, может повториться. Он предположил, что это не единственное расположение военного состава в зоне поражения реактивных систем залпового огня HIMARS.

Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет HIMARS. И да, это не первый такой случай, в прошлом году таких было тоже немало, — написал Стрелков.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по базе военнослужащих в Макеевке. Предположительно, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Позднее источник в правоохранительных органах ДНР предположил в разговоре с ТАСС, что украинские военные ударили по зданию ПТУ из-за повышенной сотовой активности военнослужащих. Он высказал мнение, что противник отследил сигнал телефонов при помощи разведывательного комплекса ECHELON. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.