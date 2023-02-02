Стрельба в ростовском ТЦ попала на видео В Ростове-на-дону мужчина устроил стрельбу в торговом центре, где ранее работал

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В Ростове-на-Дону бывший сотрудник торгового центра пришел на прежнее место работы с ружьем и начал стрелять. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Don Mash. МВД сообщило, что подозреваемый скрылся с места преступления, передает «Интерфакс». Никто не пострадал.

Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Ростов-на-Дону поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле, — заявили в УМВД.

Мужчина пришел в ТЦ примерно в 12 часов дня с сумкой и ружьем. Его заметил по камерам наблюдения и хотел обезвредить охранник. Подозреваемый вырвался и скрылся на черном внедорожнике. Брошенный автомобиль правоохранители обнаружила напротив другого городского ТЦ. Вооруженный человек пока не задержан.

Известно, что мужчина, устроивший нападение, наблюдается в местном психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что в конце декабря на МКАД водитель внедорожника Infiniti открыл стрельбу. Причиной стрельбы стал конфликт владельца иномарки с таксистом.