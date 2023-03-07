«Стратегический тупик»: Стрелков о вариантах наступления после Артемовска Экс-министр обороны ДНР Стрелков допустил «стратегический тупик» в случае взятия Артемовска

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Военнослужащие РФ в зоне проведения СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с NEWS.ru, что если бойцам ЧВК «Вагнер» при поддержке десантников удастся взять Артемовск, то они вплотную подойдут к Часову Яру и могут прорваться к Северску. Стрелков также высказал мнение, что ситуация может оказаться «стратегическим тупиком». Экс-министр полагает, что даже в случае взятия Северска российские подразделения уткнутся к самую укрепленную линию ВСУ в Донбассе.

После того, как [бойцы ЧВК] «Вагнер» при поддержке десантников домучают Артемовск, сразу же упрутся в Часов Яр. На этом пока все. В дальнейшем возможен прорыв на Северск, так как там перспективное направление, из-за малого числа населенных пунктов. Надо взять две высоты, и город будет автоматически оставлен. Но даже в этом случае мы уткнемся в сплошную, заранее подготовленную линию Константиновка — Дружковка и Краматорск — Славянск. А это на данный момент самая укрепленная линия на Донбассе в целом, — сказал Стрелков.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», сообщил, что в Артемовске, по разным оценкам, находятся от 12 до 20 тысяч украинских военнослужащих. Пригожин вновь заявил о нехватке боеприпасов, техники и вооружения. По его словам, в районе Артемовска идут тяжелые бои, ВСУ продолжают стягивать военных, взять город за сутки будет очень сложно.