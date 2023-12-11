«Страшное положение»: Сладков высказался о перспективах ВСУ в Клещеевке Военкор Сладков: ВС РФ охватывают Клещеевку, вынуждая ВСУ отступить

Фото: МО РФ

Российская армия охватывает Клещеевку в ДНР, вынуждая ВСУ выбирать между отступлением или разгромом, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что и в Марьинке у украинцев остались «считаные часы», поскольку их выдавливают в сторону Георгиевки.

Сегодня мы имеем два участка, на которых ВСУ терпят серьезное поражение: это Марьинка и Клещеевка. В Марьинке у ВСУ остались считанные часы, их выдавливают в сторону Георгиевки (населенный пункт вплотную прилегающий к Марьинке, состоящий, по сути, из двух улиц). В Клещеевке у ВСУ не менее страшное положение. Наши войска охватывают населенный пункт, предоставляя украинцам два варианта: либо попасть в окружение, сдаться или погибнуть, либо отступить, — написал Сладков.

Ранее Сладков сообщил, что под Клещеевкой ВС России отбили опорный пункт «Остров» на высоте. По его словам, российская армия действует осторожно, не бросая людей в лобовую атаку. В то же время ВСУ готовят 3-ю штурмовую бригаду для контрудара. Сладков считает, что это повлечет лишь увеличение потерь среди украинцев, со снарядами у них дела все хуже и хуже. 9 декабря Сладков писал, что солдаты ВСУ под Клещеевкой упали духом, это заметно по их переговорам.