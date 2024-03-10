Страшное ДТП парализовало движение на нижегородской трассе Смертельное ДТП спровоцировало пробку на трассе М-7 в Нижегородской области

Смертельное ДТП на трассе М-7 Москва — Уфа спровоцировало огромную пробку в Кстовском районе Нижегородской области, о чем свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки». Жертвой аварии стал 60-летний мужчина, который ехал за рулем Kia и столкнулся с грузовиком на встречной полосе.

Затор зафиксирован на трассе по направлению в Нижний Новгород. Пробка начинается от деревни Работки, ее протяженность составляет около 17 километров. В обратную сторону движение транспортных средств не затруднено.

Как сообщает портал «Открытый Нижний», смертельная авария произошла на 457-м километре автодороги М7.