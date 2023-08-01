«Страшно просыпаться»: очевидица рассказала о сбитых дронах в Одинцово Жительница Одинцово рассказала, что после взрывов БПЛА затрясся дом

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Жительница подмосковного Одинцово Мария в беседе с NEWS.ru рассказала, что после взрывов беспилотников у нее затрясся дом и задребезжали окна. По словам женщины, всего она услышала ночью два взрыва. Она призналась, что испытывает страх от происходящего.

Проснулись от двух взрывов в 03:14. Первый очень громкий, второй через пару секунд потише прозвучал. Мы живем на улице Маршала Жукова, у нас дом затрясся и окна задребезжали, конечно, страшно просыпаться от такого посреди ночи. Сразу поняла, что это дроны, потом прочитала, что их сбили, в лесу в Трехгорках горели, — уточнила Мария.

Другая жительница Одинцово, Юлия, также заявила, что слышала мощный звук разорвавшегося снаряда. По ее словам, после взрыва она подошла к окну и увидела, что в районе леса искрится ярко-желтое пламя.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.