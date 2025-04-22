«Страшно, капец»: жительница Киржача раскрыла обстановку в городе NEWS.ru: власти Киржача организовали эвакуационный пункт на базе местной школы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти города Киржача во Владимирской области открыли эвакуационный пункт на базе местной школы, сообщила NEWS.ru местная жительница. Она отметила, что выехала из города своими силами, разместившись в деревне в 20 километрах от населенного пункта.

Мы уехали, но пока не очень далеко, в деревню в районе 20 километров. Может, поедем во Владимир, муж у меня из Москвы едет. Потом, как приедет, будем решать, куда дальше. Родители в эвакуационном пункте работают, потому что [его разместили] на базе школы, в которой я работаю, — рассказала она.

Собеседница NEWS.ru подтвердила, что причиной взрывов в Киржаче стало ЧП на территории местной воинской части. По ее словам, во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов.

Страшно, капец, — поделилась она эмоциями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что взрывы в Киржачском районе произошли на территории местной воинской части. Там отметили, что их причиной послужила детонация боеприпасов.

По информации Telegram-канала Baza, в районе организована эвакуация семи поселков, среди них — Барсово, Мирный, СНТ «Звездный», Дубки, Першино, а также деревни Храпки и Грибаново. Районная администрация приводит другие данные, согласно которым, эвакуируют только жителей н. п. Барсово и Мирный.