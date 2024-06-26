«Страшно было, не спали всю ночь»: прихожанки церкви о теракте в Дербенте Прихожанки церкви в Дербенте слушали стрельбу всю ночь и не могли спать

Фото: NEWS.ru

Прихожанки церкви о теракте в Дербенте рассказали в беседе с NEWS.ru, что стрельбу террористов было слышно даже на набережной. Женщины не спали всю ночь из-за громких звуков и испытывали большой страх.

Стрельбу слышно было аж на карьере, где набережная. Так страшно было, стреляли вообще ужас. Окна все позакрывали, сидели боялись, стреляли всю ночь, — сказала прихожанка.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Ранее сообщалось, что убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Накануне, 25 июня, Котельникова посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что священника отметили за «мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмертно наградить убитого Котельникова орденом князя Александра Невского I степени — общецерковной наградой Русской православной церкви. На открытии заседания Высшего церковного совета РПЦ он почтил память священника.