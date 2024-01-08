«Страны уже нет по сути»: Пушилин о состоянии экономики Украины Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины

Украина является экономически несостоятельной страной, поскольку она не способна прожить и месяца без финансовой поддержки от других стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В беседе с РИА Новости он отметил плохие экономические показатели Украины, добавив, что «этой страны уже нет по сути». По словам руководителя региона, поддержка Украины осуществляется неспроста, а в интересах западных государств, перед которыми Киев влез в огромные долги.

Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины. <...> Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути, — сказал Пушилин.

Он выразил сожаление гражданскому населению Украины, которое он назвал заложниками сложившейся ситуации. По его словам, выплачивать долги страны придется не одному поколению. Глава ДНР также считает, что точка невозврата в экономическом плане для Украины уже пройдена.

По факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать (использовать в корыстных целях. — NEWS.ru), ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль, — добавил руководитель ДНР.

В декабре Международный валютный фонд разработал три сценария по развитию ситуации на Украине: базовый, негативный и позитивный. В негативный сценарий в отношении украинской экономики закладывается продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года, в результате чего ВВП Украины, по прогнозам МВФ, в 2024 году снизится на 5%.