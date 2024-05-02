Странное поведение хирурга российской больницы взволновало пациента Пациент больницы в Омске пожаловался на раскачивавшегося над документами врача

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Посетитель больницы скорой помощи в Омске застал врача раскачивающимся над упавшими документами, сообщил паблик «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Пациент снял хирурга на видео. На кадрах врач сидит на корточках над упавшими документами и раскачивается, не пытаясь собрать бумаги.

На вопрос о том, все ли с ним в порядке, медик неожиданности садится на пол, но начинает поднимать вещи, пытается что-то невнятно объяснить и уходит, не реагируя на просьбу представиться.

По данным «Подъема», в поле зрения пациента попал хирург Эргашжон Мирзаев. Посетитель больницы обвинил его в нахождении на работе в состоянии опьянения. По его словам, медика спрятали в ординаторской, а позже врач упрашивал оператора не публиковать запись.

В региональном Минздраве сообщили изданию, что официальные жалобы на медика не поступали. Но проверку начали после распространившейся в сети информации. Хирурга временно отстранили от работы.