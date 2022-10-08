Страховщики назвали сумму ущерба от взрыва на Крымском мосту Страховщики: ущерб от ЧП на Крымском мосту составляет 200-500 млн рублей

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации. В ВСС указали, что госимущество, как правило, не страхуется.

ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200–500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется, — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.