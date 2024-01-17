Стоявший на коленях посреди трассы уралец попал под машину и погиб

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В Свердловской области водитель сбил на трассе пешехода, который полз по дороге на коленях в темное время суток, сообщает региональная Госавтоинспекция. Пострадавший скончался в результате наезда.

Инцидент произошел вечером во вторник, 16 января, на участке автодороги Ачит — Месягутово. Водитель Subaru Forester двигался со стороны Красноуфимска в направлении Ачита, в какой-то момент перед ним на дороге оказался мужчина, который полз по трассе на коленях. Водитель не успел среагировать на пешехода и допустил столкновение, пострадавший скончался. Им оказался житель Ачита 1987 года рождения.

Водитель пояснил автоинспекторам, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось, — говорится в сообщении.

После остановки мужчина вышел из автомобиля и увидел лежащего на дороге пострадавшего. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

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