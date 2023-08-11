Сторож склада пострадал при пожаре в Одинцово Baza: сторож склада пострадал при пожаре в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторож склада пострадал во время ночного пожара в Одинцово, ему пришлось прыгать со второго этажа, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина сломал ребра, он был госпитализирован.

Канал уточнил, что площадь пожара в Подмосковье составила 2800 квадратных метров. По всей площади сооружения обрушились кровля и перекрытия.

В свою очередь РИА Новости сообщило, что площадь возгорания не превысила 2000 квадратных метров, пожар уже локализован.

Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23:53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров, — цитирует агентство пресс-службу регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в подмосковном Одинцове. С места инцидента в небо поднимался плотный столб черного дыма. В Telegram-каналах распространились видео пожара. Дым от него был заметен на несколько километров.

До этого сообщалось, что семейная пара из подмосковного Раменского пострадала во время пожара на воздушном шаре. Огонь вспыхнул на одежде женщины, когда в полете от грелки оторвался шланг. Пострадавших, которые праздновали 55-летие мужа, госпитализировали в ожоговую реанимацию.