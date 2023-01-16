Сторож и двое разнорабочих получили от 17 до 19 лет за педофилию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сторож и двое разнорабочих получили от 17 до 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над двумя братьями, сообщает издание E1 со ссылкой на источник. По данным СМИ, осужденные часто приходили в гости к семье несовершеннолетних.

Родители злоупотребляли алкоголем, семья была неблагополучная. Обвиняемые приходили к ним в квартиру, вместе бухали, а потом пользовались детьми. После того как все вскрылось, двух братьев забрали от горе-родителей, — рассказал собеседник агентства.

При этом, согласно данным Е1, семья мальчиков не знала о происходящем.

Весной 2020 года, когда один из пострадавших рассказал взрослым о происходящем дома, мужчин задержали.

В Москве по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми арестован гражданин Узбекистана, работавший дворником. В полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке. По их словам, неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера. Полицейские задержали подозреваемого в подъезде ближайшего дома, суд заключил его под стражу на два месяца по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).