Сторонник «Азова» пытался совершить теракт в Калуге ФСБ задержала сторонника «Азова», пытавшегося совершить теракт в Калуге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали сторонника украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По данным ведомства, после нападения подозреваемый планировал уехать на Украину.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный планировал принять участие в боевых действиях на стороне нацбатальона. В найденном сотрудниками тайнике были обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Кроме того, силовики нашли телефон, в котором фигурант вел переписку с заказчиками.

По факту подготовки к государственной измене возбуждено уголовное дело. Также жителя Калуги обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Крыма. Группировка состояла из шести человек.