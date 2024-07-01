«Стонали от боли, но потом затихли»: на Алтае автобус въехал в остановку На Алтае автобус столкнулся с грузовиком и задавил двоих человек на остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате наезда автобуса на остановочный павильон в Бийске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю. Инцидент произошел утром. Предполагается, что 49-летний водитель на Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего грузовик врезался в ехавший впереди автобус ПАЗ 4234. От удара автобус наехал на остановочный павильон и слетел в кювет.

По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находилось пять пассажиров, осмотрены на месте ДТП, не пострадали. В результате наезда два пешехода, находившиеся на остановке, получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.

Свидетельница рассказала Telegram-каналу «Бийск 22», что жертвами наезда стали мужчина и 17-летняя девушка.

Автобус придавил их, и они не могли выбраться. Много крови, первое время стонали от боли, но потом затихли. Остальные пассажиры, находящиеся в автобусе, живы и целы. Через семь минут приехали ДПС, МЧС и скорые, — рассказала очевидица.

Ранее водитель и пассажир автомобиля Ford пострадали после столкновения с лосем на автодороге Петрозаводск — Суоярви в Карелии. Животное погибло, а машина получила серьезные повреждения. Установлено, что вечером 30 июня водитель поздно заметил переходившего дорогу лося и сбил его. После машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. На место прибыли экстренные службы. В больницу увезли одного из пострадавших.