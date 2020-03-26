Стоматологические услуги будут приостановлены в Подмосковье за исключением экстренных случаев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Документ о расширении ограничительных мер в Московской области
Министерству госуправления, информационных технологий и связи поручено обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» по телефону 8-800-550-50-30 для обращений граждан по вопросам коронавируса, включая заявки на открытие электронного больничного листа.
Приостанавливается продажа билетов в общественном городском и пригородном транспорте кондукторами и водителями за наличный расчёт.
Для учеников начальных классов с учётом потребности организуются дежурные группы численностью не более 12 человек. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут получать продуктовые наборы из расчёта количества учебных дней на период карантина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кинотеатры, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения закрывают в Московской области из-за коронавируса. Соответствующее постановление
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен