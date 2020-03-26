https://static.news.ru/photo/2a2f1c94-6ee6-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Стоматологические услуги будут приостановлены в Подмосковье за исключением экстренных случаев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Документ о расширении ограничительных мер в Московской области опубликован на портале регионального правительства. В частности, на территории области запрещены досуговые, развлекательные и прочие мероприятия с массовым пребыванием людей в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, услуги бань и душевых. Приостановлена реализация проекта «Активное долголетие», работа библиотек и культурно-досуговых учреждений.

Министерству госуправления, информационных технологий и связи поручено обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» по телефону 8-800-550-50-30 для обращений граждан по вопросам коронавируса, включая заявки на открытие электронного больничного листа.

Приостанавливается продажа билетов в общественном городском и пригородном транспорте кондукторами и водителями за наличный расчёт.

Для учеников начальных классов с учётом потребности организуются дежурные группы численностью не более 12 человек. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут получать продуктовые наборы из расчёта количества учебных дней на период карантина.