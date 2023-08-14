Стоматолог попал в больницу с переломами после спора с коллегой В Петербурге стоматолог избил коллегу во время пьяного спора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое стоматологов подрались на рабочем месте в ходе возникшего между ними спора, передает РЕН ТВ. Один из них был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными переломами.

Инцидент произошел в одной из клиник Санкт-Петербурга. Медики распивали алкоголь под конец рабочего дня, и между ними вспыхнул конфликт. В пылу спора один из них начал избивать оппонента.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Второго участника драки задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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