«Столкнули с лавки и пинали»: «грубые» фельдшеры скорой попали на видео В Волгограде извинились за инцидент с избиением мужчины фельдшерами «скорой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде проверят видео с фельдшерами скорой помощи, которые пинают мужчину, упавшего с лавки. Ролик опубликовал Telegram-канал «Волгоград № 1». В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили РИА Новости, что по данному факту уже проводится проверка, и принесли извинения за действия работников.

По данному факту проводится внутренняя проверка, устанавливаются личности работников... В администрации медицинской организации отмечают, что данное поведение неприемлемо, и приносят извинения за действия работников, — приводится сообщение комитета.

Реакция связана с опубликованным ранее видео, на котором видно, как фельдшер скорой помощи сталкивает ногами лежащего на лавочке человека. Затем его начинают пинать, пока мужчина наконец не приходит в себя.

Уточняется, что потерпевший провел всю ночь на лавочке, а под утро кто-то вызвал ему скорую помощь. Видео сняли случайные свидетели происшествия.

Ранее бригада скорой помощи в Архангельске выбросила на дорогу пациента и уехала, кадры с места событий опубликовал местный Telegram-канал «Архангельск — это Ж». В Минздраве области подтвердили факт инцидента, однако заявили, что врачи таким образом «высадили» мужчину.