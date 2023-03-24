Пассажирский поезд влетел в самосвал на Сахалине, вспыхнул пожар

Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, несколько человек пострадали, погибших нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Он указал, что во время ДТП из-за разлива топлива вспыхнул пожар. В поезде находились 99 человек, 26 из них покинули место ЧП самостоятельно.

Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет, — написал глава региона.

Состав следовал по маршруту Южно-Сахалинск — Томари, а ДТП произошло в трех километрах от села Арсентьевка в 20:15 (12615 мск), в результате чего кабина машиниста загорелась.

В марте в Греции столкнулись два поезда — пассажирский и грузовой. В поезде находились 350 пассажиров. В результате ЧП погибли 29 человек, еще 85 получили ранения. Состав следовал по маршруту Салоники — Лариса. На месте работали 17 расчетов пожарной службы, 30 бригад скорой помощи, а также несколько десятков пожарных, врачей скорой помощи и представителей полиции. ДТП привело к сильному пожару.