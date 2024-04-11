Столкновение с лосем закончилось гибелью для автомобилиста 78: В Ленобласти водитель Ford погиб после столкновения с лосем на трассе Р-23

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столкновение автомобиля Ford с лосем произошло на 67-м километре трассы Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев происшествия. По его информации, в результате аварии водитель иномарки погиб.

Предполагается, что когда автомобилист на большой скорости двигался по трассе, из леса на проезжую часть выскочил лось. Сбив животное, иномарка выехала на встречную полосу, после чего вылетела в кювет. Водитель Ford скончался до приезда медиков.

Ранее глава Министерства экологии и природопользования региона Тихон Фирсов предупредил, что с приходом весны у диких животных в лесах Подмосковья начался активный период, из-за чего многие начали выбегать на дороги. Он призвал водителей быть особенно внимательными и осторожными, напомнив о штрафе за сбитого лося, оленя или кабана.

Также ранее Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о падении автобуса с обрыва в карьере Восточный в Северо-Енисейском районе. В результате погибли два вахтовика, семь человек пострадали.

До этого управление МВД России по Краснодарскому краю сообщило о столкновении четырех машин на дороге Славянск — Темрюк в Славянском районе. Жертвами аварии стали три человека.