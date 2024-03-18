Столкновение с автомобилем привело к сходу грузовых вагонов в Приамурье Прокуратура: при столкновении поезда и автомобиля в Приамурье сошло 20 вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Селемджинском районе Амурской области 20 вагонов сошло с рельсов, информировала пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По имеющимся данным, водитель транспортного средства госпитализирован.

По предварительной информации, 18 марта 2024 года на 7234-м км перегона Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено, — уточнили в ведомстве.

Бригада грузового состава не пострадала, подчеркнули в прокуратуре. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия выдвинулись восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович, Могоча.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Он грубо нарушил правила движения и попытался «проскочить» на красный сигнал светофора, в итоге допустив столкновение с грузовым составом. Позже экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода грузового состава с рельсов в результате взрыва на железнодорожных путях в Рязанской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, следователи квалифицировали действия злоумышленников как теракт.