Столкновение легковушки с мусоровозом обернулось смертью петербуржца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Крупная дорожная авария произошла в Санкт-Петербурге, на съезде с кольцевой на Витебский проспект, сообщает 78.ru. В результате столкновения двух легковых машин с мусоровозом погиб человек.

Один из автомобилей разбился всмятку. На опубликованных кадрах видно, что металл смяло из-за сильного удара. Подробности произошедшего еще уточняются.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, у которой были включены маяки и сирена. Тем не менее водитель не заметил автомобиль с красными крестами. В результате двое медиков получили ушибы. Также на днях сильный боковой ветер стал причиной смертельного ДТП под Новосибирском — погибли два человека и более десятка пострадали.

До этого двойная авария произошла на МКАД. 38-летний водитель автомобиля Honda врезался в машину, которая ранее остановилась на трассе из-за ДТП с другим транспортным средством. В результате аварии один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также травмы получил водитель Honda. После этого на Кольцевой автодороге на севере Санкт-Петербурга погиб гражданин Конго, иностранец не справился с управлением и врезался в отбойник. Но в результате происшествия он не пострадал. Мужчину несколькими минутами позже насмерть сбила машина, когда он вышел на проезжую часть из своего пострадавшего авто.