https://static.news.ru/photo/5aca3dc8-3eb9-11ea-b4a7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудникам органов внутренних дел, а также военнослужащим и сотрудникам Росгвардии Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет начисляться ежемесячная надбавка за сложность выполняемых задач. Её размер составит до 100% от оклада.
Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников ОВД, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка, — говорится в пояснительной записке к постановлению Правительства.
Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об установке дополнительных выплат военнослужащим по призыву. Проектом федерального закона предусматривается установление ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время; ежемесячной надбавки за командование (руководство) воинским подразделением; ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Поправки должны помочь уйти от «типовых» и «нетиповых» военных должностей.