Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях пользователи осудили учительницу информатики из Шигонского района Самарской области по имени Ксения за видеозапись с «откровенными» восточными танцами. После обнародования кадров девушке пришлось уволиться.

Однако не все критики с яростью обрушились на педагога. Многих больше возмутил тот, кто выложил видеозапись в Интернет. Те, кто по факту обнародования записи имеют претензии к Ксении, говорят следующее....