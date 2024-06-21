Столб черного дыма над складом в Ростове-на-Дону попал на видео В Сети появились кадры пожара на складе в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети распространяются видеоролики с места пожара, вспыхнувшего, по предварительным данным, на складе МВД в Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно, как из крыши здания вырывается пламя, столб черного дыма заметен из разных районов города. Также отмечается, что в здании повылетали стекла.

О пожаре, вспыхнувшем на складе на Вятской улице, ранее сообщила пресс-служба МЧС. По данным из открытых источников, там расположена Северо-кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД. Пламя тушат 68 человек и 25 единиц техники, угрозы распространения огня нет.

Мэр города Алексей Логвиненко уточнил, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в 16:48 мск. Площадь пожара составила 700 кв. м., ему присваивали второй ранг сложности. На данный момент пожар удалось локализовать.

До этого стало известно, что экстренные службы завершили операцию по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы в Азове Ростовской области. С огнем боролись более 200 спасателей и пожарных в течение 70 часов. Дроны ВСУ атаковали объект в ночь на 18 июня.