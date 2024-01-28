Стирка стала причиной пожара в Ярцево Стиральная машина стала причиной пожара в Ярцево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стиральная машина чуть не спалила дом в Смоленской области, сообщила пресс-служба МЧС. Представители ведомства уточнили, что в какой-то момент из кладовки, где стоит бытовое устройство, повалил густой дым. Его вовремя заметил хозяин.

Мужчина вызвал сотрудников МЧС, а сам тем временем сбил пламя с помощью огнетушителя. Прибывшие на место огнеборцы пролили все водой, чтобы пламя вновь не разгорелось. В доме работали девять специалистов и две единицы техники ведомства.

Благодаря грамотным действиям хозяина удалось избежать значительного материального ущерба, — отметили спасатели.

Ранее сообщалось о пожаре в кальянной на проспекте Вернадского в Москве. В заведении загорелся потолок. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Очевидец происшествия рассказал, что сверху внезапно начали сыпаться искры, а затем огонь распространился по всему помещению. По предварительным данным, в помещении закоротило проводку.

До этого в центре Москвы загорелась трехэтажная постройка, примыкающая к зданию лицея в Милютинском переулке. МЧС публиковало кадры, на которых видно задымление. Школьников эвакуировали, никто не пострадал. В экстренных службах рассказали, что возгорание произошло в здании, находящемся на реконструкции.