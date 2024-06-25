Стихийный мемориал появился у сгоревшего здания НИИ во Фрязино У здания НИИ во Фрязино появился мемориал в память о жертвах пожара

Фото: NEWS.ru

Стихийный мемориал в память о погибших во время пожара в здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино появился неподалеку от места трагедии, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жители принесли на место гвоздики, свечи, поставили стол и фотографию с надписью: «Фрязино, 24.06.2024».

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России провели обыски у директоров и арендаторов здания во Фрязино, в котором произошел пожар. По его данным, всего в здании было порядка 50 арендаторов.

Пожар в здании НИИ «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и был отправлен в тяжелом состоянии в реанимацию.

До этого в СК сообщили, что причиной пожара в высотке в подмосковном Фрязино могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек при происшествии. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара произошло обрушение перекрытий.