Стену жилой двухэтажки под Казанью уничтожило взрывом газа «360»: взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Осиново под Казанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Осиново под Казанью, сообщает «360». Сильные повреждения получила двухэтажка, наружная стена которой полностью обвалилась. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.

Очевидцы сообщают, что в скором времени будет проведена эвакуация жителей пострадавшего дома. По предварительной информации, взрыв произошел на втором этаже.

Ранее сообщалось о взрыве газа в частном доме Пермского края. В результате происшествия пострадали пятеро детей и двое взрослых. Они получили ожоги, понадобилась госпитализация. Сам дом был поврежден незначительно, стены остались целыми, однако выбило два окна.

Также стало известно о взрыве газа в жилом доме на Парковой улице в Москве. Взрывной волной выбило стекла в квартире на третьем этаже, также поврежден балкон. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность кухонной плиты.

В Архангельске тем временем произошел пожар на производственном предприятии. Площадь распространения огня составила 1800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 10 единиц специальной техники.