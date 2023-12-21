Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Осиново под Казанью, сообщает «360». Сильные повреждения получила двухэтажка, наружная стена которой полностью обвалилась. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.
Очевидцы сообщают, что в скором времени будет проведена эвакуация жителей пострадавшего дома. По предварительной информации, взрыв произошел на втором этаже.
Ранее сообщалось о взрыве газа в частном доме Пермского края. В результате происшествия пострадали пятеро детей и двое взрослых. Они получили ожоги, понадобилась госпитализация. Сам дом был поврежден незначительно, стены остались целыми, однако выбило два окна.
Также стало известно о взрыве газа в жилом доме на Парковой улице в Москве. Взрывной волной выбило стекла в квартире на третьем этаже, также поврежден балкон. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность кухонной плиты.
В Архангельске тем временем произошел пожар на производственном предприятии. Площадь распространения огня составила 1800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 10 единиц специальной техники.