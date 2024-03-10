Стена раздавила рабочего в Канске МЧС: рабочий погиб в Канске при демонтаже неэксплуатируемого здания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Канске Красноярского края рабочий погиб во время демонтажа здания, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Одна из стен строения обрушилась на пострадавшего.

Во время работ одна из стен неэксплуатируемого здания обрушилась на экскаватор, водитель погиб, — говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыли спасатели. Усилиями 16 специалистов и при помощи пяти единиц техники тело погибшего извлекли из-под завала.

Ранее в Калининградской области рабочий провалился по пояс в жидкий бетон. Инцидент произошел в Пионерском на улице Вокзальной во время ремонтных работ. Как отмечается, коллеги пытались вызволить его самостоятельно, но попытки не принесли результатов, было решено звать спасателей. Откапывать пострадавшего пришлось с помощью экскаватора и нескольких лопат.

Кроме того, в Москве рабочий погиб при падении с высоты на стройке. По данным столичной прокуратуры, инцидент произошел на строительном объекте на Южнопортовой улице. Правоохранители начали проверку в связи с происшествием.

Также в Новосибирске на одном из предприятий рабочего-стажера затянуло в шлифовальный станок. От полученных увечий мужчина впал в кому. По словам родственницы пострадавшего, он сильно ударился головой, заработав серьезную черепно-мозговую травму.