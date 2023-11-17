«Стекло разобьют»: в Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы Глава Коми возмутился отказом перевозчиков клеить на автобусы стикеры с буквой Z

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба раскритиковал местных перевозчиков, которые отказались размещать на общественном транспорте патриотичные стикеры с символикой Z. Как написал глава региона в Telegram-канале, владельцы автопарков испугались, что кто-то может разбить стекла пассажирских автобусов.

Я дал указание всем государственным структурам поддержать наших ребят и повесить эти надписи. А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет?» — сообщил Уйба.

По словам главы Коми, многие жители республики понимают, что сейчас происходит на передовой в зоне спецоперации. Он выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку российским бойцам. Как отметил Уйба, граждане должны ежедневно доказывать своими поступками, что военные рискуют жизнями не зря, а во имя Отечества и будущего жителей страны.

Ранее жители подмосковного Хотьково обнаружили поврежденный автомобиль такси с наклейками Z, «Своих не бросаем», «Я русский» и «Мне не стыдно». Вандалы разбили стекла машины и прокололи шины. По словам граждан, раньше подобного в районе не случалось.