«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске МЧС: дети после удара в ЛНР босиком бежали по стеклу с осколками в руках

Раненые после атаки ВСУ дети босиком бежали по стеклам в укрытие из разрушенного общежития Старобельского профессионального колледжа, сообщил ТАСС командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, прибывшие спасатели, которые первыми увидели масштабы разрушений, сразу поняли, что будут жертвы.

Были люди, которые выбегали. Они даже босиком бежали по стеклам, по всему. У них были уже ранения, потому что разлетались осколки, были стекла в руках. Девочка одна, ее лицо было поражено стеклом. Но они могли передвигаться, поэтому мы их просто спускали вниз, чтобы они убегали в укрытие, — рассказал Антонов.

Ранее педагог учебного заведения Мурада Газдиева рассказала, что студенты плакали и кричали во время обстрела колледжа в Старобельске. Она рассказала, что после начала атаки решила выводить студентов из здания. Дежурную попросили открыть запасной выход на кухне, через который эвакуировались более 30 учащихся.

До этого стало известно, что ВСУ целенаправленно мешали спасателям доставать детей из-под завалов общежития в Старобельске, создавая угрозу повторных атак. Сотрудники МЧС слышали крики раненых студентов, но при этом им самим приходилось прятаться.