Стая собак набросилась на ребенка в центре Читы

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В центре Читы в районе Пионерского парка стая собак набросилась на ребенка, сообщает «МК в Чите». Пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев подтвердил, что такая ситуация действительно произошла. По его словам, сейчас проводится отлов агрессивных животных, в парке и на прилегающей территории прошел рейд.

Произошедшая ситуация имеет место быть. В настоящее время руководство учреждения направило заявку-обращение для отлова агрессивных особей. Произведен рейд в парке и на его прилегающей территории, — подчеркнул Раднаев.

Он отметил, что в службу отлова собак с декабря 2023 года по февраль 2024 года сотрудники Дворца детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) обращались четыре раза. Кроме того, они провели ремонт ограждений на территории парка. Раднаев уточнил, что ситуация вызвала тревогу в обществе. Он также призвал ДД(Ю)Т постоянно отслеживать ситуацию.

В Твери ранее собака бойцовой породы без намордника напала на девочку с маленьким псом. Момент нападения попал на видео, кадры опубликовали в Сети. Инцидент произошел около школы № 53. Хозяин собаки, напавшей на ребенка, при этом не стал вызывать скорую и скрылся с места происшествия.