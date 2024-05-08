Появилось видео нападения стаи собак на школьницу в Красноярском крае СК: стая собак напала на школьницу во дворе жилого дома в Красноярском крае

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Собаки покусали 11-летнюю девочку в Игарке на севере Красноярского края, сообщило РИА Новости со ссылкой на главк Следственного комитета России по региону. Нападение произошло во дворе жилого дома. Видео нападения распространил Telegram-канал SHOT.

Предварительно установлено, что в вечернее время 7 мая 2024 года стая собак напала на 11-летнюю девочку во дворе дома в городе Игарке. У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно, — заявили в следственном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным ведомства, девочка с отцом вышли на прогулку. Он зашел отдать знакомому письмо в подъезд, в это время на его дочь напали собаки.

Согласно одной из версий, это могли быть домашние собаки. Расследование установит обстоятельства произошедшего и даст оценку работе должностных лиц и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее в Черновском районе Читы стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и сильно покусала. Прокурор запросил с администрации Читы 150 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный вред ребенку. На данный момент дело находится на рассмотрении.